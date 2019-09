MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 1 'TOY BOY'

Macarena Medina, aparentemente afectada, va en busca de Hugo para contarle que el cadáver del barco no era el de Philip y se pregunta, desesperada, de quién era. Hugo no tiene las respuestas que ella quiere y la ira se apodera de él: "Estos años en la cárcel te he odiado a muerte y te he echado de menos cada día".