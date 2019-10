MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 2 'TOY BOY'

Hugo no ha podido alcanzar a Philip Norman. El ‘toy boy’ está cansado de que siempre se le adelanten y lo ha pagado con Triana. “¿Has visto como un tipo le daba un teléfono no, quién le ha avisado?”. No es capaz de confiar en nadie y cree que la abogada podría estar actuando en su contra. Lo que no sabe es que otra persona sí que ha podido encontrarle.