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EN TIERRA LEJANA
Sahin se rebela contra Demir y rechaza un negocio peligroso que puede romper el equilibrio familiar
Sahin marca distancia con Demir al negarse a participar en los planes de Ecmel, una decisión que abre un nuevo foco de tensión en la ficción turca.
Sahin se planta ante Demir y deja claro que no piensa formar parte del negocio propuesto por Ecmel. Su negativa supone un gesto de firmeza en un entorno marcado por presiones, intereses familiares y decisiones cada vez más arriesgadas.
Desde En Tierra lejana, el personaje se muestra decidido a no cruzar ciertos límites. “No pienso hacer esto”, afirma en una escena que anticipa nuevos conflictos entre los protagonistas y complica todavía más las alianzas dentro de la trama.
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