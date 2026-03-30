“¡Vete de aquí!”: Cihan echa a Alya y le pide el divorcio tras descubrir su traición

Cihan, fuera de sí, ha acorralado a Alya acusándola de haber arruinado su deber. "En mi vida perdonaría una traición", le ha dicho antes de darle un ultimátum: que coja sus cosas y se largue en el primer vuelo, prometiéndole que le enviará los papeles del divorcio en cuanto llegue.

Pero ella no se ha quedado callada y le ha plantado cara con una fuerza increíble. Aunque nada le gustaría más que irse, tiene claro que no piensa moverse de allí sin Cihan Deniz. "Sin mi hijo no me muevo", ha respondido, dejando claro que prefiere enfrentarse a un "monstruo" antes que dejar la educación de su pequeño en manos de un delincuente.

La doctora le ha gritado que lo que él hace es despreciable y que no piensa ser cómplice de un negocio que destroza vidas. Incluso ha retado a Cihan a que acabe lo que empezó su madre y saque el arma, pero él, a pesar de la rabia, le ha asegurado que nunca le pondría la mano encima.

Al final, cuando el resto de la familia ha preguntado si ella era la culpable del soplo, Cihan ha mentido para protegerla. "No ha sido ella", ha dicho delante de todos para evitar que la maten. Ahora Alya y Cihan viven bajo el mismo techo pero siendo enemigos declarados. ¿Cuánto tiempo podrá aguantar Cihan esta mentira?