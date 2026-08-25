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Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Beatriz anima a Begoña a luchar por Andrés

La niñera no cesa sus intentos de ver juntos a los examantes y destruir el matrimonio de Gabriel y la enfermera.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Beatriz anima a Begoña a luchar por Andrés

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En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

Claudia estará convencida de que alguien está robando productos de la tienda y no dudará en acusar a Paula. ¿Serán ciertas sus sospechas o estará culpando a la joven injustamente?

Además, Pablo por fin recibirá un diagnóstico que responda a sus dolores abdominales. La familia Salazar quedará en shock ante las noticias de Miguel, ¿de qué se tratará?

En otro orden de cosas, Marta le contará a Fina con pelos y señales que la idea de crear una fundación en nombre de Pelayo fue de Bianca.

La hija de Damián tratará de convencerla de las verdaderas intenciones de la argentina, pero parece ser que… ¡la fotógrafa defenderá a su expareja!

Además, Marta estallará contra Gabriel tras conocer su última medida: ¡solo publicitarán perfumes de Brossard! ¿Hasta dónde será capaz de llegar el villano?

Finalmente, Begoña, plantará cara a su marido tras descubrir su sucia jugada contra Pablo. ¡Andrés será testigo de esta acalorada discusión!

Mientras, Beatriz continuará intentando acercar a Begoña y Andrés: la niñera no tendrá reparos en animar a la enfermera a luchar por estar con él, ¿hará caso a sus consejos?

¡Adelántate a la emisión de Sueños de libertad con atresplayer y descubre todas las respuestas!

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