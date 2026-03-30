Sadakat irrumpe en el hospital y ordena que ninguna mujer entre en la consulta de Alya

La consulta de Alya se ha llenado de tensión en un segundo. Sadakat, lejos de alegrarse por el éxito de su nuera, ha dado una orden tajante delante de todo el personal: ninguna mujer de la zona pondrá un pie en esa consulta mientras ella trabaje allí. "Esta es mi nuera y aquí mando yo", ha gritado la matriarca, dejando claro que piensa boicotear a la doctora para que no tenga ni una sola paciente.

El jefe médico ha intentado poner orden, pero se ha quedado de piedra ante las amenazas de los Albora. Sadakat no ha tenido piedad y le ha dicho a Alya que, si quiere seguir colaborando con el "perro" de Demir, tendrá que atenerse a las consecuencias.

Mientras Nare avisaba a Cihan del lío que se estaba montando, el hospital se ha convertido en un hervidero de rumores. Los responsables del centro ya se están echando a temblar, sabiendo el poder que tiene la familia Albora en la ciudad. "Si Sadakat no quiere que trabaje aquí, no van a dejar de darnos problemas", ha dicho Mine a sus compañeros.

Al final, Alya se ha quedado hundida al ver cómo su suegra es capaz de destrozar su profesión con tal de marcar territorio. La guerra entre las dos mujeres ha pasado de la mansión al hospital, y parece que Sadakat está dispuesta a todo para que su nuera se rinda y vuelva a casa humillada.