Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En tierra lejana | 30 de marzo

Sadakat irrumpe en el hospital y ordena que ninguna mujer entre en la consulta de Alya

Sadakat se ha presentado en el hospital, fuera de sí, exigiendo hablar con el jefe médico y montando un escándalo que ha obligado a intervenir a seguridad.

3

Sadakat irrumpe en el hospital y ordena que ninguna mujer entre en la consulta de Alya

Publicidad

La consulta de Alya se ha llenado de tensión en un segundo. Sadakat, lejos de alegrarse por el éxito de su nuera, ha dado una orden tajante delante de todo el personal: ninguna mujer de la zona pondrá un pie en esa consulta mientras ella trabaje allí. "Esta es mi nuera y aquí mando yo", ha gritado la matriarca, dejando claro que piensa boicotear a la doctora para que no tenga ni una sola paciente.

El jefe médico ha intentado poner orden, pero se ha quedado de piedra ante las amenazas de los Albora. Sadakat no ha tenido piedad y le ha dicho a Alya que, si quiere seguir colaborando con el "perro" de Demir, tendrá que atenerse a las consecuencias.

Mientras Nare avisaba a Cihan del lío que se estaba montando, el hospital se ha convertido en un hervidero de rumores. Los responsables del centro ya se están echando a temblar, sabiendo el poder que tiene la familia Albora en la ciudad. "Si Sadakat no quiere que trabaje aquí, no van a dejar de darnos problemas", ha dicho Mine a sus compañeros.

Al final, Alya se ha quedado hundida al ver cómo su suegra es capaz de destrozar su profesión con tal de marcar territorio. La guerra entre las dos mujeres ha pasado de la mansión al hospital, y parece que Sadakat está dispuesta a todo para que su nuera se rinda y vuelva a casa humillada.

¿Debe ser Sahin el nuevo líder de los Albora? Esta noche, Cihan se atreve a decir lo que nadie esperaba

¿Debe ser Sahin el nuevo líder de los Albora? Esta noche, Cihan se atreve a decir lo que nadie esperaba

Antena 3» Series» En tierra lejana

Publicidad

Series

3

Sadakat irrumpe en el hospital y ordena que ninguna mujer entre en la consulta de Alya

2

Cihan prohíbe a Alya trabajar en el hospital de Demir: “¡Con ese hombre no!”

1

“¡Vete de aquí!”: Cihan echa a Alya y le pide el divorcio tras descubrir su traición

Sueños de libertad continua líder en audiencias y bate récords
Audiencias

Sueños de libertad continua líder y alcanza su segunda mejor cuota histórica

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Valentina le confiesa a Andrés el secreto que la trajo hasta Toledo
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Valentina le confiesa a Andrés el secreto que la trajo hasta Toledo

Capítulo 529 de Sueños de libertad
Resumen

Capítulo 529 de Sueños de libertad; 30 de marzo: Luz se despide de la colonia antes de marcharse a Barcelona

Después de cumplir con la última voluntad de su padre, la doctora ha decidido volver a con su marido y se lo ha comunicado a sus seres más queridos en Toledo.

Ferit y Seyran pagan el precio de volver a acercarse: todo se tambalea este domingo en Una nueva vida
Audiencias

Una nueva vida y En tierra lejana, producciones internacionales más vistas de la televisión en el mes de marzo

Las series turcas que se emiten las noches del domingo, lunes y martes en Antena 3, continúan conquistando a los espectadores en el prime time.

Miguel sorprende a Luz

Miguel sorprende a Luz en su despedida con un regalo muy especial: “Gracias a usted he aprendido a entenderme y a perdonarme”

Andrés frena a Álvaro antes de que vuelva a provocar otro enfrentamiento en la colonia

“¿Quieres casarte conmigo?”: Paula se queda sin palabras tras la inesperada pedida de matrimonio de su novio

Andrés frena a Álvaro antes de que vuelva a provocar otro enfrentamiento en la colonia

Andrés frena a Álvaro antes de que vuelva a provocar otro enfrentamiento en la colonia

Publicidad