Un cruel chantaje de los Albora retendrá a Alya en Mardin: En tierra lejana, muy pronto gran estreno

El viaje más duro de su vida no ha hecho más que empezar. Alya llega a Mardin desde Canadá con el cuerpo de su marido, pero lo que parecía un último adiós es solo el principio de sus problemas.

En la familia de Boran no solo hay tristeza, también hay mucha rabia. Solo piensan en una cosa: la venganza. “Sea quien sea el culpable de su muerte, lo encontraremos”, dice Sadakat muy enfadada ante la tumba de su hijo.

Alya empieza a sentir que ese lugar no es seguro y toma la decisión de marcharse a Toronto. “No pienso quedarme ni un minuto más”, advierte. Pero escapar de Mardin no es tan fácil. Su suegra, Sadakat, le deja claro que no se llevará al pequeño Cihan Deniz: “Vete a donde quieras, pero mi nieto se queda aquí”.

Alya se queda paralizada. Está sola, en un lugar que no conoce, frente a una familia que considera al niño una propiedad. Es en ese instante cuando entiende que las palabras no bastan y que, si quiere salvar a su hijo, tendrá que enfrentarse al poder del clan Albora.

¿Hasta dónde llegará Sadakat para retener al niño? ¿Y qué será capaz de hacer Alya para recuperarlo? Muy pronto, no te pierdas el gran estreno de En tierra lejana en Antena 3.

