Un cruel chantaje de los Albora retendrá a Alya en Mardin: En tierra lejana, muy pronto gran estreno

En la familia de Boran no solo hay tristeza, también hay mucha rabia. Solo piensan en una cosa: la venganza. “Sea quien sea el culpable de su muerte, lo encontraremos”, dice Sadakat muy enfadada ante la tumba de su hijo.

Alya empieza a sentir que ese lugar no es seguro y toma la decisión de marcharse a Toronto. “No pienso quedarme ni un minuto más”, advierte. Pero escapar de Mardin no es tan fácil. Su suegra, Sadakat, le deja claro que no se llevará al pequeño Cihan Deniz: “Vete a donde quieras, pero mi nieto se queda aquí”.

Alya se queda paralizada. Está sola, en un lugar que no conoce, frente a una familia que considera al niño una propiedad. Es en ese instante cuando entiende que las palabras no bastan y que, si quiere salvar a su hijo, tendrá que enfrentarse al poder del clan Albora.

¿Hasta dónde llegará Sadakat para retener al niño? ¿Y qué será capaz de hacer Alya para recuperarlo?