¿Recuerdas al adorable Halit Can de Pecado Original? ¡Es el mismo actor que da vida a Cihan Deniz en En tierra lejana!

Los que seguisteis Pecado Original en su día, la serie que triunfaba por las tardes en Antena 3, reconoceréis al niño que protagoniza ahora En Tierra lejana, ya que el actor que lo interpreta, Kuzey Gezer, daba vida al pequeño Halit Can, el hijo de Yildiz.

El actor lleva delante de las cámaras desde que nació en el año 2019 y es toda una celebridad en Turquía. En redes sociales acumula más de 600.000 seguidores y, aunque sus cuentas están gestionadas por un adulto, comparte muchos momentos de los rodajes.

Así era Halit Can en Pecado Original

En Pecado Original, Yildiz quería quedarse embarazada de Halit a toda costa para poder asegurarse una vida llena de lujos y lo consiguió en el momento menos esperado. Aunque Sahika le puso la zancadilla en múltiples ocasiones y Halit no tenía pensado volver con ella a pesar de que esperase un hijo suyo, el nacimiento del pequeño Halit Can volvió a unirlos.

El pequeño de la mansión de los Argun se convirtió en el consentido de la casa. Aunque perdió a su padre cuando todavía era un bebé, no le faltó cariño ni personas que estuviesen pendientes de él. Sus hermanas, su abuela, Aysel y su madre lo consentían como un príncipe.

Cuando Yildiz se casó con Çagatay, él quiso tanto al niño que decidió darle sus apellidos. De hecho, tras su triste muerte, le dejó toda su fortuna. Más adelante, el pequeño tuvo una hermanita, Yildiz Su, la hija que Yildiz tuvo con Doğan.

Kuzey Gezer es Cihan Deniz en En tierra lejana

El pequeño actor Kuzey Gezer ya no es ese bebé al que todos cuidaban. Ha crecido delante de las cámaras y ha demostrado que tiene mucho talento. Ahora, es el niño protagonista en En tierra lejana.

Kuzey Gezer interpreta a Cihan Deniz Albora. Su personaje es fundamental porque es el único hijo de Boran Albora y el heredero de un clan muy poderoso. Tras la muerte de su padre, su madre lo lleva a Mardin para enterrar a su marido, pero allí se quedan

atrapados en una guerra familiar.

Cihan Deniz no es solo un niño en la casa; es el centro de todas las peleas entre su madre y la familia Albora, que no quiere dejarlo marchar porque es el futuro del clan. Aunque no entiende los secretos de los adultos, su presencia lo cambia todo. Ahora, Kuzey pasa de ser el bebé consentido de Yildiz a ser el pequeño heredero por el que todos están dispuestos a luchar. ¡No te lo pierdas en En tierra lejana!