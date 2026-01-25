“Lo pagaré siendo huérfano”: el durísimo reproche de Ferit a Halis por no defender a los suyos

Ferit ha entrado sin pedir permiso y ha encontrado a Halis con Hattuc. El joven ha llegado exigiendo justicia y queriendo saber si hay un plan para ir a por los culpables, pero el abuelo le ha dicho que ya ha muerto mucha gente y que no piensa arriesgarlo a él.

Entonces, Ferit se ha negado a parar, diciéndole muy enfadado: “¿De qué familia hablas? No tienes familia”. Tal y como le ha explicado, está harto de que solo quiera proteger el nombre de los Korhan mientras los enemigos siguen libres.

La tensión ha aumentado cuando Halis le ha recordado que ahora él es el único heredero de todo el imperio. Ferit, lejos de sentirse importante, ha usado eso para recordarle la realidad de la peor manera. Le ha dicho que si es el único que queda es porque todos los demás se han sacrificado por ese nombre. “Mi tío, mi hermano y ahora mi padre han muerto por este apellido”, le ha gritado, dejando claro que está dispuesto a cobrarse esa deuda de sangre aunque el abuelo no quiera.

Ferit ha seguido soltando todo lo que sentía, asegurando que va a vivir toda su vida maldiciéndose por estar vivo mientras los demás ya no están. Ha sido muy claro al decirle que ahora le toca cargar con el peso de ese apellido sin tener a su padre ni a su hermano al lado para ayudarle. “Lo pagaré con mi orfandad”, ha dicho, dejando a Halis y a Hattuc totalmente mudos.

Hattuc ha intentado quitarle importancia diciendo que Ferit solo decía esas cosas porque estaba muy mal por lo de Orhan, pero el abuelo lo ha dejado que se desahogara. El patriarca ha tenido que aguantar que su nieto preferido le diga que su legado no vale nada y que lo que ha construido solo ha servido para llenar el cementerio de familiares por no haber sabido protegerlos de verdad.

Luego, Ferit ha salido de la habitación dejando claro que no piensa perdonar lo que ha pasado y que el respeto que le tenía a su abuelo se ha acabado para siempre porque no piensa esperar a que actúe.