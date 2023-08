¡Fin de la angustia! Halit aparece con su hijo en brazos y se lo entrega a Yildiz

Ender se presentó en el hospital en el que Yildiz dio a luz y le exigió al encargado que le facilitase una lista con todos los bebés que habían nacido ese día. Un total de cuatro varones habían llegado a la vida, incluido Halit Can, por lo que la hermana de Caner mandó llamar a todos para comprobar cuál de ellos era el hijo de Yildiz.

Los tres primeros bebés no coincidían con la muestra de Yildiz, por lo que todo apuntaba a que el cuarto sería Halit Can. Sin embargo, la familia de ese bebé no apareció… ¡Estaba de camino a Australia!

Ender ha vuelto a casa de Yildiz para comunicarle la mala noticia y para decirle que lo único que podían hacer era llamar a la policía… ¡Aunque eso suponga que Şahika descubra que lo están buscando!

“Estoy acabada. No volveré a ver a mi niño”, lamenta Yildiz entre lágrimas. Sin embargo, cuando todo parece perdido, alguien llama a la puerta… ¡Es Halit! ¡Y sostiene a un bebé en sus brazos! “Traigo a nuestro hijo”, le dice el empresario a la joven Yilmaz. Por fin, tras varios días de angustia, Yildiz ha conseguido abrazar a su hijo.

¡No podemos evitar emocionarnos con este momentazo!