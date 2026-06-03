“Que salga todo a la luz”: Mine, dispuesta a perderlo todo para quedarse con Cihan

Mine ha tomado la iniciativa para tantear el terreno tras enterarse de los últimos movimientos de la doctora: "Enhorabuena y suerte con tu abogado". Alya le ha agradecido el gesto, admitiendo que todo ha sido gracias a la ayuda de Ugur, aunque ahora él esté pagando las consecuencias por culpa de los celos de su marido.

La amante del jefe del clan no ha tardado en ir al grano con lo que de verdad le preocupa: "¿Planeas sacar a colación lo mío con Cihan en el juzgado?". Alya, muy sincera, le ha reconocido que airear la relación extramatrimonial le aseguraría el divorcio, pero también le ha advertido de los riesgos que corre ella si da ese paso en una ciudad tan pequeña: "Mancillaría tu reputación y peligraría tu puesto aquí. Te acusarían de haber roto una familia".

Lejos de achicarse o mostrar miedo por el qué dirán, Mine ha dejado claro que está dispuesta a asumir el golpe con tal de que el matrimonio se rompa de una vez por todas. "Que Cihan siguiese casado contigo me haría aún más daño. No sabes cuánto lo quiero", ha confesado.

Mine le ha dado vía libre a la doctora para que use toda la artillería en los tribunales sin importar las consecuencias. Su prioridad absoluta es que el camino quede despejado, demostrando que prefiere el escándalo público antes que seguir compartiendo al hombre que ama.

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