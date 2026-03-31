En tierra lejana | 30 de marzo
¡A punto de morir!: Nare evita que Sahin asesine a Hassan en un callejón
La guerra interna de los Albora ha estado a punto de terminar en un baño de sangre en pleno centro de Mardin.
Sahin, siguiendo las órdenes de su padre, ha acorralado al tío Hassan en un callejón oscuro, encañonándolo con su pistola dispuesto a acabar con su vida por traidor. Mientras Kadir y Cihan intentaban mediar sin éxito para que bajara el arma, Sahinse mantenía firme: "Si tengo piedad con un traidor, traicionaré a mi conciencia”.
Parecía que nada podía evitar la muerte de Hassan, pero entonces Nare ha tomado las riendas de la situación. Su prima se ha interpuesto para salvar a su tío y, sobre todo, para salvar a Sahin de sí mismo. "No oscurezcas nuestros recuerdos, te lo suplico", le ha dicho llorando, apelando a ese amor imposible que sienten el uno por el otro.
Nare le ha pedido que no se convierta en un asesino y que no destroce lo único bonito que les queda: lo que vivieron juntos. El pulso entre el deber familiar y el amor ha dejado a Sahin roto.
Al final, los ruegos de Nare han surtido efecto y el joven ha bajado la pistola, evitando una tragedia que habría marcado un punto de no retorno. Pero, ¿qué consecuencias tendrá para él haber desobedecido las órdenes de su padre?
