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En tierra lejana | 22 de junio

"Os he perdido a los dos": Kaya se rompe ante Sahin y admite que ya nada volverá a ser igual

En una conversación muy sincera con Sahin, el joven ha confesado el vacío que siente al ver cómo todo aquello que daba por seguro se ha derrumbado de un día para otro.

"Os he perdido a los dos": Kaya se rompe ante Sahin y admite que ya nada volverá a ser igual

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Kaya y Sahin han compartido un momento de confidencias. Todo ha comenzado cuando Sahin le ha recordado la promesa que le hizo tiempo atrás y le ha pedido que deje de ver a Zerrin para intentar pasar página de una vez por todas.

Sin embargo, Kaya ha reconocido que no es tan sencillo. "No podría hacer eso ni aunque quisiera", le ha confesado, dejando claro que todavía no consigue arrancarla de su corazón.

Con la mirada perdida, ha recordado cómo era su vida no hace tanto tiempo. "Hace nada estábamos comiendo, bebiendo, hablando de nuestras vidas. Reíamos y llorábamos. Creía que nunca cambiaría", ha dicho con nostalgia.

Kaya ha admitido que siente que lo ha perdido todo de golpe. "Os he perdido a los dos", ha confesado. Sahin, que conoce perfectamente ese sufrimiento, le ha asegurado que lleva años conviviendo con una herida parecida. Al escucharlo, Kaya no ha podido evitar preguntarle si algún día uno termina acostumbrándose a vivir con ese vacío.

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