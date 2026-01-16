Antena3
¿Un accidente disfrazado de asesinato? La muerte de Boran pone a Alya en el punto de mira

Lo que parecía una desgracia empieza a despertar sospechas. La familia Albora no cree en las casualidades y la muerte de Boran pone a Alya en una situación cada vez más peligrosa.

Las cosas se ponen muy feas para Alya en la mansión de los Albora. Ya no se trata solo de que no la dejen marchar con su hijo. Ahora, su suegra Sadakat va un paso más allá y hace una acusación que da miedo. La muerte de Boran, el marido de Alya, está llena de dudas y el clan busca un culpable.

Sadakat mira a su nuera con odio y le hace una amenaza: “Si tuviste algo que ver con la muerte de mi hijo, lo pagarás”. Con estas palabras, la abuela deja claro que no va a parar hasta saber la verdad. Para ella, Alya es una extraña y no se fía de lo que cuenta.

Alya no se puede creer lo que está pasando. Ella viaja a Mardin para enterrar a su esposo y termina señalada como una criminal. Está sola en una casa donde todos la vigilan y donde cualquier sospecha se paga muy caro. La joven tiene que defenderse de una mentira mientras intenta proteger a su pequeño.

Ahora tiene dos batallas: recuperar a su hijo y demostrar que ella no tuvo nada que ver con la tragedia de su marido. En tierra lejana, muy pronto gran estreno en Antena 3.

Series

