Publicidad
EN TIERRA LEJANA
Alya rompe a llorar y Cihan la sostiene tras el mayor susto por Cihan Deniz
El peligro que corre Cihan Deniz provoca uno de los momentos más intensos de En tierra lejana. El miedo une a Alya y Cihan en un abrazo que refuerza su vínculo cuando más lo necesitan.
La angustia por la situación de Cihan Deniz hace que Alya se derrumbe emocionalmente. En ese instante, Cihan la abraza para consolarla, dejando a un lado cualquier diferencia entre ambos.
La difícil experiencia fortalece la relación de la pareja, que afronta unida uno de los momentos más delicados para la familia Albora mientras crece la conexión entre los dos.
| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas