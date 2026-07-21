Alya rompe a llorar y Cihan la sostiene tras el mayor susto por Cihan Deniz

La angustia por la situación de Cihan Deniz hace que Alya se derrumbe emocionalmente. En ese instante, Cihan la abraza para consolarla, dejando a un lado cualquier diferencia entre ambos.

La difícil experiencia fortalece la relación de la pareja, que afronta unida uno de los momentos más delicados para la familia Albora mientras crece la conexión entre los dos.

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