¡Guerra de egos! Demir compra el hospital y contrata a Alya para provocar a Cihan

Alya ha ido al hospital con la esperanza de conseguir trabajo después de que todos le dijeran que no. Lo que no se esperaba era encontrarse allí con Demir, el peor enemigo de su marido.

Demir ha comprado el hospital y ha echado al antiguo jefe solo para contratarla a ella. Lo ha hecho con toda la mala leche del mundo para demostrarle a los Albora quién manda de verdad en la ciudad.

El momento ha sido de muchísima tensión porque Demir se ha portado como un caballero con Alya, pero solo para dejar a Cihan en ridículo. Le ha dicho que ella es una profesional increíble y que su hospital necesita mujeres así. En realidad, es una trampa para que Alya se sienta agradecida con él y, de paso, darle un bofetón sin manos a su enemigo.

De pronto ha aparecido Cihan y se ha quedado de piedra. Se ha puesto negro de la rabia al ver que el hombre que más odia ahora es el jefe de su mujer. Alya, al ver que la cosa se iba a poner fea, ha decidido marcharse rápido para que no llegaran a las manos allí mismo.

Al final, Demir se ha quedado con una sonrisa de malo que tiraba para atrás, sabiendo que le ha ganado esta batalla a los Albora. Ha conseguido que Alya tenga el trabajo de sus sueños, pero a cambio de que Cihan se muerda las uñas de la impotencia.