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En tierra lejana | 30 de marzo

Demir no se conforma con usar a Alya: también la envenena contra Cihan

Tras el escándalo de Sadakat en el hospital, Alya no ha tenido ni un segundo de paz. Demir se ha presentado en su consulta, pero no para darle la bienvenida, sino para confesarle que su único objetivo es usarla para hacer sufrir a los Albora.

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Demir no se conforma con usar a Alya: también la envenena contra Cihan

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Demir ha reconocido que está obsesionado con destruir a la familia de Cihan. "Quiero que sufran tanto como yo", le ha dicho a una Alya que se siente utilizada comoun peón en una guerra que no es la suya.

La doctora, desesperada por trabajar y ejercer su profesión, le ha dejado claro que no trabaja para él, sino para sus pacientes, y le ha exigido que se marche de su vista. Pero lo peor estaba por llegar. Demir le ha confesado que Cihan se ha aliado con los Baybars, la familia que supuestamente más odia.

Según él, su marido y su padre ahora son "colegas" y trabajan mano a mano en el contrabando. Alya, que ya no sabe en quién confiar, se ha quedado de piedra al escucharlo. Demir se ha marchado dejando a Alya rota. Ahora la doctora tiene que decidir si cree las palabras de un hombre que solo busca venganza o si se enfrenta de nuevo a Cihan para que le diga la verdad de una vez.

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