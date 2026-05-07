Mejores momentos | Capítulo 3
Albany pilla a su hija Lidia… ¡teniendo sexo!
La joven se muere de la vergüenza cuando su madre la pilla en un momento íntimo con su novio en su despacho.
Lidia lleva un tiempo saliendo con un celador de su hospital, pero no se ha atrevido a contárselo a su madre. Sabe que Albany es una mujer clasista y que no encajaría bien que saliese con un hombre que no pertenece a la alta clase social.
Aunque la hermana de Sonia quería seguir guardando su secreto durante más tiempo, un calentón en mitad de un turno en el hospital ha provocado que Albany la pille en uno de sus momentos más embarazosos… ¡practicando sexo con su novio!
Los dos jóvenes se visten deprisa al ver a Albany a entrar en su despacho. La madre de Lidia también se muere de la vergüenza y siente una decepción enorme al descubrir que Isra es celador. “Ya hablaremos”, le dice aguantándose las lágrimas antes de abandonar el despacho. ¿Acabará aceptando Albany al novio de su hija?
