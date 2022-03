Avance semanal de ‘Tierra Amarga’: Hünkar descubre a Yilmaz y Züleyha juntos

Cerramos una de las semanas más intensas en ‘Tierra Amarga’, marcada por momentos decisivos que serán claves en los próximos capítulos de la serie.

La guerra entre Demir y Hünkar desata un gran escándalo en Çukurova. Tras ser humillada por su hijo, Hünkar decide romper la relación con Demir públicamente. No quiere saber nada de él, el joven ha decidido permanecer junto a Sevda, la amante de su marido.

Además, esta semana hemos vivido la confesión más esperada: Züleyha le ha desvelado a Yilmaz que Adnan es su hijo. La joven, dispuesta a todo por mantener el secreto, convence a Yilmaz de ocultar la noticia y hacer las cosas a su manera.

Ahora, la pareja vuelve a verse a escondidas y planean marcharse para siempre de Çukurova con sus hijos. Todo el mundo piensa que Züleyha intentó acabar con su vida. Ahora Yilmaz debe fingir arrepentimiento hacía su esposa para no levantar sus sospechas.

Por otro lado, Hünkar ha expulsado a Demir de la mansión una guerra que beneficia a Züleyha para llevar a cabo sus planes. La joven cuenta con el apoyo de Hünkar y con Demir lejos de allí puede ver a Yilmaz con mucha facilidad.

Por último, Fekeli se ha reencontrado con su sobrino: Fikret Fekeli, el hijo de su hermano. Feliz por su vuelta, llevaban sin verse y ni tener contacto años, Fikret se instala en el rancho de Fekeli y presenta al joven al resto de la familia, pero ¿Cuáles son sus verdaderas intenciones?

Sermin descubre el secreto de Züleyha

La próxima semana viene cargada de emociones. Züleyha le dice a Gülten que nadie debe saber que Müjgan la disparó, será un secreto entre las dos. Tras sabe el secreto, Sermin ve a Züleyha y finge no saber nada.

Sermin no duda en contárselo a Demir, quien aparece en casa de Yilmaz acusando a Müjgan de herir a su esposa. Quiere saber por qué Müjgan intentó acabar con su vida ¿Es por qué ella sabe algo que él no sabe? Müjgan, que no puede más, le contará a Fekeli toda la verdad.

Gülten y Züleyha en 'Tierra Amarga' | Antena3.com

La policía detiene a Mügjan

Tras averiguar que Müjgan intentó matar a Züleyha, Demir y Yilmaz llegan a un acuerdo, para que este no denuncie a Müjgan, pero el fiscal escucha su conversación y llama a las dos mujeres a declarar. La policía acusa a la doctora de intentó de homicidio y es detenida. Sin esperar, Züleyha declara que ella misma se disparó ¿por qué oculta la verdad?

Hünkar, Demir, Yilmaz y Fekeli esperan fuera a que las dos jóvenes declaren… la tensión será máxima entre Hünkar y Demir sobretodo cuando el joven no pueda ni hablar con su esposa.

Müjgan y Yimaz en 'Tierra Amarga' | Antena3.com

Züleyha y Yilmaz siguen adelante con su plan

A pesar de lo sucedido, Yimaz y Züleyha siguen adelante con sus planes. Hünkar aparece en la fábrica y le ofrece una interesante oferta a Yilmaz por sus acciones ¿qué dirá Demir cuando lo descubra?

Hünkar descubre a Züleyha en la pequeña mansión junto a Yilmaz por lo que intuye que están planeando algo. Además, Demir llega al día siguiente a la mansión Yaman junto a los militares para llevarse a su esposa y a sus hijos con él. Pero Züleyha dice que ella y sus hijos están allí por voluntad propia.

¿Delatará Hünkar a Yilmaz y Züleyha? ¿Qué hará Demir que sigue lejos de sus hijos y de su esposa? ¿Conseguirán huir Yilmaz y Züleyha? ¿Y quién es realmente Fikret Fekeli?

¡Descubre todo lo que pasa en los próximos capítulos de ‘Tierra Amarga’ en Antena 3!