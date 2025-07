¡Abidin, destrozado! Se desahoga con Ferit tras enterarse de que Suna se va a casar con otro: “Es por mí culpa”

Suna ha aceptado casarse con Kaya, para desesperación de Abdin. Roto al ver su sueño esfumarse delante de él, se ha ido con Ferit a un restaurante ahogar sus penas en alcohol.

Al verlo beber sin parar, Ferit no ha tardado mucho en preocuparse por el estado de su amigo. “Estoy bien”, le ha asegurado Abdin entre lágrimas, mientras bebía una copa más en cuestión de segundos...demostrando justo lo contrario.

“Algo está raro. No tiene sentido que quiera casarse con él”, ha dicho Ferit intentando animarlo. Pero Abidin lo tiene claro: “Es por mi culpa...no quise escucharla. No me guie por mi corazón”, ha confesado dándose golpes al pecho. Parece que Abidin lo siente todo a la vez: rabia, dolor, indignación...pero no hacia Suna o Kaya, sino a él mismo. No la ha valorado mientras estaban juntos, y ahora está seguro de que la ha perdido para siempre.

Las declaraciones ha sido demasiado fuertes, incluso para Ferit. El joven ha escuchado a su amigo, acordándose del dolor que sintió cuando él y Seyran firmaron el divorcio tras su primer matrimonio: “Así es la vida...haces planes, sueñas...y de repiente lo pierdes todo”.

Parece que la relación entre Suna y Abdin ha llegado a su final definitivo... ¿Intentará reconquistarla de alguna manera? ¿Podrá lograrlo?