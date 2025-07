Míster Peke defiende a Lamine Yamal tras la denuncia por el polémico cumpleaños del futbolista: "No me siento discriminado"

Lamine Yamal, jugador del Fútbol Club Barcelona, cumplía el pasado 13 de julio la mayoría de edad. Una fiesta que llevaba comentándose desde hacía días por contar con la presencia de cantantes como Bad Gyal, Chimbala y Bizarrap, además de 200 invitados, entre los que se encontraban influencers como Marta Díaz y la plantilla del Barça.

La ADEE denuncia a Yamal

La polémica ya había surgido por la prohibición de móviles y cámaras en la celebración, para evitar testigos, además de por la asistencia de "chicas de imagen". No suficiente con ello, la Asociación de Personas con Acondroplasia y Otras Displasias Esqueléticas con Enanismo (ADEE) denunciaba el pasado domingo al futbolista por contratar "como entretenimiento" una actuación de personas con acondroplasia. "Actuaremos por la vía legal y social", manifestaban a través de las redes sociales.

Algunos consideran que contratan a este tipo de personas por sus características físicas. Sin embargo, otros defienden que es una profesión y que debe respetarse.

"Van a ejercer lo que les apetezca"

Isabel Rábago, abogada y colaboradora, manifestaba su desacuerdo con la Asociación: "Yo me niego a esa clasificación de que las personas son tratadas como objetos. Vivimos en el 2025, las personas van libremente a ejercer lo que les apetezca".

"No me siento discriminado"

De igual forma opinada Juan, también conocido como Míster Peke. Un artista profesional con acondroplasia que colaboraba en Más Espejo defendiendo a Lamine Yamal: "Me da mucha rabia que estas asociaciones estén en contra de nosotros. Yo me dedico al mundo del espectáculo desde hace 25 años (…) Es una profesión. Aquí nadie me obliga, ni nadie me pone un cuchillo en el cuello".

Juan pedía respeto y aseguraba que no se siente discriminado. Además, atacaba a la ADEE y afirmaba que con su labor les quieren "tener tapados, trabajando en un sitio donde no les vea nadie". "Me tendré que dejar ver para que me vean como una persona normal y corriente", declaraba.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.