Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Andrés empezará a notar el acercamiento entre Begoña y Gabriel

Andrés no dejará de observar con recelo el acercamiento de Begoña y Gabriel. “Ha tenido buenas ideas como abogado para ayudar a Diosdado”, le dirá Begoña. Aunque Andrés le responderá con un dardo: “¿Y no has pensado que igual ha cedido ayudarte para congraciarse contigo?”

Cristina, intentando retomar la normalidad tras lo ocurrido, mantendrá una conversación telefónica con su prometido. “Pues hablamos más tarde, es que ahora tengo que trabajar”, le dirá. Pero la respuesta la dejará helada: “Estoy en la colonia”. El prometido llegará inesperadamente, no para buscar explicaciones, sino para imponer condiciones: “Si eso es lo que iba a hacer, pero estoy dispuesto a perdonarte”. ¿Aceptará Cristina someterse de nuevo a una vida que ya empezaba a cuestionar?

Mientras tanto, Gabriel intentará ayudar a Begoña en el caso de Diosdado. Revelará a don Pedro que el supuesto ladrón no era tal: “Entró a robar medicamentos porque su hija, que también trabajaba en la fábrica, estaba enferma”. Pero Carpena, más interesado en los efectos que en las causas, contestará con frialdad: “La opinión pública no tiene que entrar en este tema si el juicio es rápido”. Aun así, Gabriel parece haber ganado puntos con Begoña, quien se lo dejará claro: “Ahora me caes mucho mejor”. ¿Podría estar comenzando a sentir algo real?

Por otro lado, el mundo empresarial también se agitará. Damián, sorprenderá a Luis al aceptar su propuesta de desarrollar una fragancia masculina. “Tenías razón, es una buena idea”, le reconocerá, al tiempo que le entregará una botella como símbolo de reconciliación.

La política también se mezcla con lo personal. Pelayo y Don Pedro brindarán “por el futuro gobernador de Toledo”, mientras Marta se quedará atónita al descubrir una filtración en la prensa. “¿Pero ¿Cómo ha podido salir publicado esto?”, pregunta sin obtener respuestas claras.

Por último, un recuerdo compartido sembrará cierta nostalgia. “Hubo un tiempo en que nuestras familias estaban muy unidas”, le dirá Damián a Digna, abriendo una puerta que tal vez no todos quieren cruzar. ¿Será este un intento de reconciliación o una jugada más dentro de un tablero que no deja de moverse?

