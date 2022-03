Züleyha perdona a Hünkar: “Todo lo que me hiciste ya está olvidado”

Hünkar está muy dolida con Demir y no perdona que su propio hijo la haya traicionado. En la mansión, Züleyha se acerca a ha hablar con Hünkar. Ambas mantienen una de las conversaciones más sinceras hasta el momento.

“Hemos sido injustos contigo y te hemos hecho sufrir, me siento fatal”, confiesa Hünkar. Züleyha admite que lo sabe pero que ahora que es madre entiende todo lo que ha hecho: “Has conseguido juntarnos de nuevo. Disparé a Demir y pudo morir y aún así tu me apoyaste”, dice Züleyha.

La joven continúa animando a su nuera: “Has traído a mis hijos de vuelta por eso te he perdonado. Si me preguntarán sí por mis hijos lo quemaría todo, lo haría sin dudarlo”, admite.

Hünkar está destrozada y profundamente arrepentida del año que ha causado: “Hay cosas que no debería haber hecho ni si quiera por mi hijo, me siento tan mal…”, Hünkar y Züleyha agarran sus manos como muestra de apoyo la una con la otra.

¿Será el principio de una buena amistad? ¿Podrán llevarse bien como una familia?