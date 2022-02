"Adnan es tu hijo, tú eres el padre": Züleyha le confiesa la verdad a Yilmaz

Züleyha ha despertado y todo parece indicar que se recuperará. Demir ha descubierto que Hatip fue la persona que mató a Çengaver, así que al ver que Züleyha está mejor y aprovechando que Gülten está con ella, le pide a la empleada que cuide de su esposa mientras acude a la policía.

Cuando se quedan solas, Züleyha le pide a Gülten que vaya a avisar a Yilmaz. Tiene que hablar con él y es muy urgente. Gülten acude en busca del joven quien no duda en presentarse en el hospital en cuanto recibe el mensaje de Gülten.

Yilmaz ve a Züleyha y la pide que no vuelva a hacer lo que hizo, pero la joven no quiere andarse con rodeos: “Yilmaz, hay algo que tengo que contarte”, señala, pero antes Yilmaz tienen que prometer que no hará nada sin decírselo antes ni cometerá ninguna locura: “Te lo prometo”, afirma.

Züleyha está decidida a contar toda la verdad: "Adnan es tu hijo". Yilmaz se queda sin palabras... "Tu eres el padre de Adnan", repita la joven.

¿Cómo reaccionará Yilmaz después de esta noticia?