María le comunica a don Pedro que no le apoyará en la junta, y él le amenaza: “Me debes una”

María ha tomado una decisión que podría marcar un antes y un después en la directiva de la empresa. La joven ha retirado su apoyo a don Pedro en la reunión sobre el perfume conmemorativo de Gervasio Merino.

Convencida, le ha comunicado que no está dispuesta a seguir enfrentándose a su familia por asuntos que considera menores. ¡No quiere más problemas con los De la Reina!

Pero, Carpena no ha tolerado el gesto y lo ha dejado claro y sin rodeos: “Me debes una”, le ha dicho, con un tono amenazante.

La tensión aumenta cuando don Pedro ha detectado que María no está siendo del todo sincera: “Noto algo extraño en tu voz”, le ha dicho.

Aunque ella ha intentado disfrazar la decisión, él ha intuido que hay otras motivaciones y le ha dejado una advertencia tan clara como inquietante: “Recuerda, de la misma forma que te he ayudado, puedo hacerte la vida mucho más difícil, si no me apoyas cuando sea necesario”.

¿En qué quedará todo esto?