Justin Baldoni acusa a Blake Lively de usar su fama para ganar la disputa legal: "La rabieta no tiene cabida en este Tribunal"

El conflicto judicial entre Justin Baldoni y Blake Lively acaba de entrar en la fase de declaraciones bajo juramento, también conocida como "depositions". Ambos implicados tendrán que relatar su propia versión de los hechos; sin embargo, los abogados de Blake Lively se guardaban un as bajo la manga.

La protagonista de Gossip Girl ha pedido a los tribunales que le permitan brindar la declaración en un lugar de su propia elección, alegando que el equipo legal de Baldoni tiene la intención de "convertir este asunto en un espectáculo público". Algo que, según los abogados de Lively, se trata de un "caso grave de acoso sexual, represalias y merece la pena ser tratado como tal".

De este modo, se pretende evitar que los paparazzis esperen masivamente a la actriz y esto afecte a su imagen, según ha recogido People.

Blake Lively en Nueva York | Gtres

No obstante, Justin Baldoni no ha quedado satisfecho con la jugada de Lively y sus abogados han respondido con severidad a la solicitud de la actriz, alegando que está intentando utilizar su fama para saltarse las reglas. Determinan que no hay pruebas de que la fama le vaya a jugar una mala pasada y que tomar la declaración de Lively en su propia oficina pone en desventaja al equipo de Baldoni.

"Aunque la tomadura de pelo de Lively y el uso de su fama pueden haberle permitido tomar el control de la película, que es el meollo de la disputa, la rabieta de su abogado no tiene cabida en este Tribual", han afirmado los abogados de Baldoni según TMZ: "Lively está sujeta a las Reglas Federales de Procedimiento Civil como cualquier litigante".

El juicio tiene previsto celebrarse durante la próxima primavera y, hasta entonces, ambas partes buscarán las estrategias necesarias para ganar frente a los tribunales. Una batalla legal que está lejos de acabar, dejando a su paso claras diferencias de opinión sobre los hechos durante y después del rodaje de It ends whit us.