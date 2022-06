Ümit convence a Demir para que vaya a su casa: “Estoy deseando verte”

Demir ha vuelto a casa para ver cómo esta Züleyha. La joven no quiere comer y Demir se ofrece a darle él mismo la sopa. La joven acepta los cuidados de su esposo y Sevda capta las miradas de complicidad que han surgido entre ambos.

Züleyha decide mentir a Demir y no contarle que Fikret es la persona que está difamando a su padre. La joven quiere evitar una tragedia y Sevda teme que Demir tarde o temprano descubra la verdad.

Mientras Züleyha le cuenta todo a Demir, suena el teléfono. El joven descuelga y para su sorpresa es Ümit la persona que llama. La joven enseguida se percata de que no puede hablar pero aun así le pide que vaya a su casa más tarde: “Me gustaría que vinieras más tarde, así podríamos hablar y no me sentiría tan sola”, pide la doctora.

Demir miente a Züleyha y a Sevda asegurándolas que han encontrado el coche y que tiene que ir a por él. Züleyha insiste en acompañarle pero el joven la pide que se quede en casa, que tiene que recuperarse.

¿Por qué habrá aceptado Demir ver de nuevo a Ümit?