Züleyha vuelve a la mansión, pero nada es como esperaba: “No te he perdonado”

Demir ha decidido cambiar su declaración para que Züleyha sea puesta en libertad. Hünkar recoge a la joven en la cárcel y ambas regresan a la mansión. Züleyha está deseando ver a sus hijos.

Lo que no se imagina es que ya nada es como antes. Al volver a la mansión los pequeños no están y Demir la informa que ya no es la señora de la casa: “A partir de ahora serás una empleada más, no te he perdonado”, señala.

Züleyha llora al ver que sus hijos no están allí: “Ya que no has podido respetar mi apellido, volverás a donde perteneces”, señala.

La joven se abraza a Hünkar. Züleyha está dispuesta a hacer lo que sea para recuperar a sus hijos.