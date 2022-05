En el próximo capítulo de ‘Tierra Amarga’: La provocación de Behice a Saniye que hace que ésta monte en cólera

En el último capítulo de 'Tierra Amarga’ hemos visto como encuentran el famoso dinero perdido de la herencia de Yilmaz. Tras la subasta benéfica en honor a Hünkar Yaman para recaudar fondos para los niños de Çukurova, Züleyha ha decidido ceder un terreno a la agencia de menores para que se pueda construir un campamento allí.

Durante las excavaciones del terreno han aparecido los 30 millones de euros de Yilmaz, que estaban enterrados bajo tierra y metidos en latas. Behice, fuera de sí, ha intentado quedarse con el dinero, pero Gaffur y las autoridades la han apartado. El dinero es ahora del Estado, no les corresponde a Behice y Müjgan… ¿Qué va a hacer ahora Behice?

Por otro lado, Demir y Ümit tras su noche juntos se han quedado con ganas de más. Ambos charlan por teléfono y a la joven parece inquietarle la situación de Demir, al estar casado y con hijos… Pero él le asegura que no debe de preocuparse, ya que Züleyha no es un impedimento entre ellos… Sin embargo, minutos después, Züleyha ha entrado en el despacho de Demir, interrumpiendo así su conversación con Ümit, y él se ha quedado mudo y ha terminado por colgar… Ümit se ha dado cuenta del cambio de actitud de Demir con su esposa delante, y se ha prometido así misma demostrarle a Demir lo que vale. Le da igual que Züleyha sea un obstáculo, piensa conseguir estar con Demir. ¿Cómo lo hará?

En el próximo capítulo de la serie veremos cómo Behice, enfadada por no haber podido obtener el dinero de Yilmaz, ya que no han dejado que se quedara con él, comienza a insultar a Saniye, Gülten y Fadik. Saniye, con el carácter que le caracteriza, salta a defenderse, sin embargo, Behice no se achanta y sigue provocándola. ¿Qué pasará entre estas dos?

