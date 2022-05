Behice presa de la rabia: ¡monta un escándalo en la puerta de la mansión!

Behice está perdiendo el norte. Tras enterarse de que la herencia de Yilmaz no era tal como ella pensaba, las cosas solo han ido a peor para la tía de Müjgan.

Yilmaz vendió todos sus bienes antes de morir y escondió el dinero en efectivo en algún lugar que nadie sabía, ni si quiera Züleyha. Ahora, Züleyha ha cedido un terreno a la agencia de menores de Çukurova, con el fin de que construyan un campamento para niños. Durante la preparación del terreno, cuando se llevaron a cabo las excavaciones, el dinero de Yilmaz salió a la luz. Estaba escondido en latas bajo tierra.

Behice lo presenció todo, y fuera de sí, empezó a chillar a los funcionarios: "El dinero es mío". No obstante, Gaffur y las autoridades le comunicaron que el dinero era del Estado, ya que el terreno ya había sido cedido a la agencia de menores.

Behice, no se lo podía creer... Su única preocupación era el dinero y se lo estaban quitando... Por ello, al llegar a la pequeña mansión de vuelta, insultó a Saniye, Gülten y Fadik, para descargar su rabia con ellas. Pero no contaba con que Saniye se iba a defender con uñas y dientes.

Por ello, ha decidido ir a la puerta de la mansión y al grito de: "¡Züleyha baja ahora mismo!", ha comenzado a chillar a todos los presentes. Ella quería enfrentarse a Züleyha, estaba convencida de que la esposa de Demir había cedido el terreno a sabiendas de que allí estaba el dinero.

En la mansión, Sevda ha salido a intentar calmar a Behice. Pero no lo ha conseguido, y Behice se ha puesto a provocarla, propiciándole varios insultos: "Eres la basura de Adnan Yaman". Sevda no ha dudado ni un segundo, le ha dado un bofetón: "Ni se te ocurra hablarme así". Ambas mujeres han comenzado a pelearse en presencia de Sermin, Saniye, Fadik y Gülten que intentaban separarlas.

En ese momento, ha llegado Züleyha que no entendía qué estaba sucediendo. "Tú eres la responsable de todo esto, no voy a permitir que le quites la herencia a Kerem Ali", ha comenzado a chillarle Behice a Züleyha. La joven ha intentado que la mujer se fuera, pero Behice seguía culpando a Züleyha una y otra vez, hasta que esta ha explotado: "Si supiera que el dinero es de verdad para Kerem Ali y no para gastártelo tú, os lo hubiera dado". A Behice se le salía la rabia por los ojos...

Finalmente Züleyha muy enfadada le ha dicho: "Lárgate, vete de una vez". Pero Behice, no se ha ido sin antes amenazarla..."¡Te destruiré Züleyha!" ¿Qué será capaz de hacerle Behice a Züleyha?

Además, la esposa de Demir se ha enterado de que Müjgan ha echado a Gülten y Çetin de la pequeña mansión para meter a Behice. Y se ha enfadado mucho porque sus empleadas y amigas no se lo dijeran. Era tal su enfado, que ha salido directa al hospital para hablar con Müjgan... ¿Qué le dirá a la doctora?

