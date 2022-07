Demir amenaza a Ümit: "Si no te alejas de nosotros, no tendré paciencia contigo"

La historia de Demir y Ümit fue más fugaz de lo que parecía en un principio. El joven se dejó engatusar por ella y terminaron ambos con una romántica, pero breve historia de amor. Demir le prometió el cielo a Ümit, pero nunca llegó a cumplirlo, ya que él a quien amaba verdaderamente era a Züleyha.

Pero Ümit no está dispuesta a renunciar a Demir y, con la ayuda de Müjgan, está llevando a cabo distintos comportamientos que pretenden romper con la pareja entre Züleyha y Demir.

Demir se ha cansado de los últimos episodios que hace Ümit para llamar la atención y lo último ha sido la pulsera que han colocado en su coche. Así que el joven se ha decidido a hablar con ella seriamente.

Demir la ha interceptado en la carretera y le ha confesado la verdad: "Cometí un error contigo, lo siento". El joven se ha disculpado por cómo se equivocó con ella al prometerle el cielo. Ümit cree que no es un error: "Yo sí te amo". Pero Demir le ha dejado claro que él no siente nada, que se dejó llevar... A él le encantaría volver al pasado y que nada hubiera pasado con ella...

Demir es consciente de que él es el responsable de lo que ha pasado entre ellos y de darle esperanzas, pero Ümit es como si no viera la realidad... "No puedo vivir sin ti", le ha asegurado la joven. Y le ha pedido: "No te rindas ni con nosotros ni con nuestro amor". Pero Demir se lo ha dejado todo claro a la joven: "Nuestro amor no existe".

Ümit ha tratado de chantajear a Demir diciéndole que Züleyha no le quería de verdad, y el joven se ha ido enfadando. Ha empezado calmado, pero ante la actitud farruca de Ümit no le ha quedado más remedio que dejarle todo claro: nunca estarán juntos ya que él quiere a Züleyha. Y es más, le ha amenazado para que se aleje de su familia... Pero a Ümit no se le veía muy por la labor...

¿Qué pasará?

