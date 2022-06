Züleyha le declara su amor a Demir: "Yo también te amo"

Züleyha está convencida de que todo lo que le decía Sevda era verdad, tras mucho pensarlo, Demir es la persona que siempre ha estado ahí para ella y ahora que ya no está Yilmaz, ella está preparada para abrirle su corazón, y sin planearlo, así lo ha hecho.

Por su parte, Demir, siempre ha tenido claros sus sentimientos hacia ella, aunque últimamente haya estado con Ümit, desde que le dijeron que Züleyha estaba en peligro, el joven ha hecho lo imposible por recuperarla, no podía perderla y tenía mucho miedo de no poder estar con ella.

Después de lo mal que lo han pasado ambos, se han fundido en un apasionado beso cuando han tenido oportunidad en el hospital... El miedo ha hecho que ambos se plantearan la idea de estar sin el otro, y eso no les ha gustado nada...

Züleyha le ha confesado que siente el mismo amor que él, solo que le ha costado mucho reconocérselo a ella misma... Sevda lo veía claro, pero ella se lo negaba, y no sabe cómo ni cuándo, pero se ha enamorado de él... Demir no cabe en sí de la ilusión, no para de llorar... Por fin, lo que tanto tiempo llevaba esperando ha llegado, ¡Züleyha le corresponde!

Incluso la joven le ha confesado a Demir, que todas esas noches en las que él dormía fuera de casa se ha llegado a poner celosa, y ahí es cuando notó los sentimientos que tenía hacia él. Demir no podía creerse lo que estaba escuchando, sin parar de llorar le ha pedido perdón a Züleyha una y otra vez... En ningún momento quería hacerla sufrir, y Züleyha se ha dado cuenta de que él estaba con otra mujer...

Pero la joven le ha quitado importancia y le ha pedido: "Ahora solo quiero mirar al futuro, y con nuestros hijos". Demir ha estado muy emocionado, por fin, Züleyha, la mujer a la que ama, le ha correspondido y podrá formar una familia con ella...

¿Cómo vivirán su relación en matrimonio?