Çolak acusa a Züleyha de querer convertirse en la mujer más rica de Turquía

Çolak siempre le ha tenido mucha envidia a Züleyha. Por ello, ahora que su marido ha muerto, ha comentado con sus amigos que cree que todo ha sido una estrategia de la joven para quedarse con su fortuna. ¡Madre mía!

Se cree el ladrón que todos son de su condición, así que Çolak ha explicado que, juntando la fortuna de Demir Yaman, más la compañía y ahora todo lo que va a heredar del multimillonario Hakan… ¡Va a ser la mujer más rica de todo Turquía!

Ha sugerido que quizá Züleyha ahora esté llorando, pero por dentro esté muy feliz de todo lo que va a heredar. No tiene ni idea del mal momento que está pasando la joven… ¡El dinero no da la felicidad! ¿Intentará hacerle algo ahora que ya no está Hakan?