El abogado le da las peores noticias a Züleyha: Demir tiene muy complicado no entrar en prisión

Züleyha no lo está pasando nada bien desde que Demir ha sido encarcelado acusado de herir gravemente a Ümit. El joven ha sido declarado culpable por la caída que sufrió la doctora cuando discutía fuertemente con Fikret. Él, que sabe lo que ocurrió, decidió no socorrer a la joven e irse lejos de Çukurova con Müjgan.

La esposa de Demir ha ido a ver al abogado, que le ha leído su declaración. Züleyha ya sabe que Fikret y Ümit fueron pareja en Alemania, algo que, según ha dicho el abogado, no beneficia en nada a Demir. Esto le ha podido dar al joven motivos para agredir a la doctora. Por tanto, no juega en su favor su enemistad con Fikret ni la relación con Ümit.

Züleyha no entendía por qué culpaban a su esposo, si él en ningún momento ha negado nada de lo que pasó ese día. Al contrario, ha aceptado que fue a ver a Ümit y que estaba molesto. Solo ha negado haber agredido a la doctora. “Me temo que esas palabras no sirven de mucho”, ha confesado el abogado. Si no hay testigos ni pruebas es muy difícil que liberen a Demir.

La joven espera que el juez aligere la pena, pero el abogado lo ve muy complicado, e incluso cree que puede seguir en la cárcel hasta después del juicio. La única esperanza es que Ümit despierte y declare contra el joven. Solo así podrá salir de prisión.