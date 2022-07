En el próximo capítulo de ‘Tierra Amarga’: Demir es detenido por ser el principal sospechoso de herir gravemente a Ümit

En el último capítulo de ‘Tierra Amarga’ hemos visto cómo Demir ha decidido enfrentarse a Ümit. Se ha enterado de que la joven estaba aliada con Fikret para vengarse del marido de Züleyha y, además, sabe que fueron pareja en Alemania. Fekeli ha sido quien se lo ha contado todo a Demir, que no ha dudado en ir a pedir explicaciones a la joven doctora. Ümit no sabía cómo reaccionar, ¡el joven está fuera de sí! Nada de lo que le ha dicho ha funcionado. Demir no quiere volver a verla.

Además, hemos visto también una importante conversación entre Fikret y Ümit. El joven ha ido a casa de la doctora a recoger sus cosas porque se iba lejos junto a Müjgan. Él no quería contárselo a Ümit, pero ella ya lo sabía. Le ha pedido muchas explicaciones que Fikret no le ha dado y, al evitar que se fuese a base de forcejeos, ¡Ümit se ha caído por las escaleras!

En el próximo capítulo de la serie veremos cómo Demir se dispone a contarle a Züleyha por fin todo lo que había pasado con Ümit. Sevda, que estaba presente en ese momento, intentará evitar que el joven lo haga, pero él está convencido.

De repente ha llegado a la mansión Yaman una visita inesperada: ¡la policía se ha llevado detenido a Demir! El marido de Züleyha es el principal sospechoso de la grave situación en la que se encuentra Ümit. ¡Ha sido trasladada al hospital! Züleyha y Sevda no dan crédito. ¿Se recuperará? ¿Será Demir el verdadero culpable? ¡No te pierdas el próximo capítulo de 'Tierra Amarga' en Antena 3!