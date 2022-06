En el próximo capítulo de 'Tierra Amarga': Züleyha, muy cerca de desenmascarar a Behice como asesina de Hünkar

En el último capítulo de 'Tierra Amarga’ hemos visto como Müjgan intentaba vender todas sus joyas de oro, incluida su alianza de compromiso con Yilmaz, pero Fekeli la pillaba con las manos en la masa. La doctora, solo trataba de reunir dinero para ayudar a su tía a marcharse de Çukurova y mudarse a Estambul. La relación entre ambas está rota desde que Müjgan se ha dado cuenta de que a su tía solo le importa el dinero y nada más... Finalmente será Fekeli quien corra con los gastos de la mudanza, todos quieren que Behice se vaya ya y les deje en paz.

Por otro lado, Demir se ha enterado de fue Gaffur quien mató a Hatip y ha montado en cólera. No se esperaba que su ex capataz fuera capaz de hacer algo así, y más cómo lo hizo y fue por dinero... Le ha dado una paliza, pero finalmente ha decidido perdonarle y no denunciarle a la policía por Saniye y Üzum, no quieren que se quede sin marido y sin padre.

En el próximo capítulo de la serie veremos cómo Behice cada vez está más cerca de ser descubierta como la asesina de Hünkar. Sadi, el detective privado de Züleyha, ha recibido una información que confirma que Behice mató a sus dos maridos, pero por algún casual se libró de la cárcel. Ambos están seguros de que ella es la asesina de Hünkar, pero no tienen aún pruebas para demostrarlo... Además, Sevda se entera de una nueva información sobre Behice. Una mujer la sitúa en la casa de Sevda el día del asesinato de Hünkar... Son muchas piezas que no encajan en el puzzle...

¿Cuándo desenmascararán a Behice?

