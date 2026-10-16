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Capítulo 670 de Sueños de libertad; 16 de octubre: Damián aconseja a sus hijos que se hagan fuertes dentro de la empresa

El patriarca está hundido ante la fatal noticia, pero anima a sus hijos a que no se dejen vencer por Gabriel.

Capítulo 670 de Sueños de libertad; 16 de octubre: Damián descubre la jugada de Gabriel y aconseja a sus hijos que se hagan fuertes dentro de la empresa

Capítulo 670 de Sueños de libertad; 16 de octubre: Damián descubre la jugada de Gabriel y aconseja a sus hijos que se hagan fuertes dentro de la empresa

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Julia Zapata López
Publicado:

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad

Gabriel ha descubierto el motivo de la discusión entre Begoña y Beatriz, por otro lado, Fina seguirá trabajando con Marta y Gabriel ha desatado el caos con una impactante noticia: va eliminar el apellido De la Reina del nombre de la empresa.

Esto es todo lo que ha pasado en el último capítulo:

  • Gabriel ya sabe el engaño de Begoña y Beatriz y ha descubierto que el motivo de su discusión fue la carta de amor que la enfermera escribió al De la Reina.
  • A solas, con Beatriz, la niñera le ha confesado a Gabriel que lo hizo porque quiere alejar a Begoña de su lado para siempre.
  • Después, Damián ha aconsejado a sus hijos que no se dejen vencer por Gabriel y que se hagan fuertes desde dentro de la fábrica.

No te pierdas nada de Sueños de libertad, de lunes a viernes a las 15:45h. Si no puedes esperar, adelántate a su emisión con atresplayer.

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Capítulo 670 de Sueños de libertad; 16 de octubre: Damián descubre la jugada de Gabriel y aconseja a sus hijos que se hagan fuertes dentro de la empresa

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