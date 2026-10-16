Resumen
Capítulo 670 de Sueños de libertad; 16 de octubre: Damián aconseja a sus hijos que se hagan fuertes dentro de la empresa
El patriarca está hundido ante la fatal noticia, pero anima a sus hijos a que no se dejen vencer por Gabriel.
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En el capítulo de hoy de Sueños de libertad…
Gabriel ha descubierto el motivo de la discusión entre Begoña y Beatriz, por otro lado, Fina seguirá trabajando con Marta y Gabriel ha desatado el caos con una impactante noticia: va eliminar el apellido De la Reina del nombre de la empresa.
Esto es todo lo que ha pasado en el último capítulo:
- Gabriel ya sabe el engaño de Begoña y Beatriz y ha descubierto que el motivo de su discusión fue la carta de amor que la enfermera escribió al De la Reina.
- A solas, con Beatriz, la niñera le ha confesado a Gabriel que lo hizo porque quiere alejar a Begoña de su lado para siempre.
- Por otro lado, Tasio ha ido a celebrar con su padre el importante acuerdo que ha conseguido para la Industrial. Damián se ha quedado sorprendido al conocer la noticia y preocupado por el esfuerzo económico que supondrá.
- Bianca ha ido a despedirse de Fina porque se marcha a Madrid y la fotógrafa ha decidido seguir trabajando en la fábrica junto a Marta.
- Tomás, el padre de Salva, ha aparecido por en la cantina para ver a su hijo después de muchos años sin verse. ¡El cantinero se ha quedado en shock!
- Y Gabriel ha anunciado que la fábrica dejará de llamarse Brossard De la Reina y pasará a llamarse Brossard España. Su familia ha escuchado la noticia con indignación y se ha sentido humillada y traicionada.
- Después, Damián ha aconsejado a sus hijos que no se dejen vencer por Gabriel y que se hagan fuertes desde dentro de la fábrica.
No te pierdas nada de Sueños de libertad, de lunes a viernes a las 15:45h. Si no puedes esperar, adelántate a su emisión con atresplayer.
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