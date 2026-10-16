Capítulo 670 de Sueños de libertad; 16 de octubre: Damián aconseja a sus hijos que se hagan fuertes dentro de la empresa

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad…

Gabriel ha descubierto el motivo de la discusión entre Begoña y Beatriz, por otro lado, Fina seguirá trabajando con Marta y Gabriel ha desatado el caos con una impactante noticia: va eliminar el apellido De la Reina del nombre de la empresa.

Esto es todo lo que ha pasado en el último capítulo:

Gabriel ya sabe el engaño de Begoña y Beatriz y ha descubierto que el motivo de su discusión fue la carta de amor que la enfermera escribió al De la Reina.

A solas, con Beatriz, la niñera le ha confesado a Gabriel que lo hizo porque quiere alejar a Begoña de su lado para siempre.

Por otro lado, Tasio ha ido a celebrar con su padre el importante acuerdo que ha conseguido para la Industrial. Damián se ha quedado sorprendido al conocer la noticia y preocupado por el esfuerzo económico que supondrá.

Bianca ha ido a despedirse de Fina porque se marcha a Madrid y la fotógrafa ha decidido seguir trabajando en la fábrica junto a Marta.

Tomás, el padre de Salva, ha aparecido por en la cantina para ver a su hijo después de muchos años sin verse. ¡El cantinero se ha quedado en shock!

Y Gabriel ha anunciado que la fábrica dejará de llamarse Brossard De la Reina y pasará a llamarse Brossard España. Su familia ha escuchado la noticia con indignación y se ha sentido humillada y traicionada.

Después, Damián ha aconsejado a sus hijos que no se dejen vencer por Gabriel y que se hagan fuertes desde dentro de la fábrica.

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