La dolorosa historia de Carol: “Tuve una niña con Sebastián, murió a los pocos días”

Carol le ha confesado a Daryl los motivos por lo que decidió irse tan joven de la isla, “tuve una hija con Sebastián, Eva, que murió a los pocos días” le ha dicho la azafata.

Carol decidió dejar la isla para no ver los sitios en los que habría crecido su hija, “yo no puedo ser feliz” le ha dicho tras romperse al contar su historia.

Carol ha asegurado que ha intentado boicotear su relación desde un principio porque ella hace todo para no pensar en lo que la sucedió. Tras su confesión, Carol ha decidido devolver el anillo de compromiso a Daryl entre lágrimas, “es que no puedo” le ha dicho rota de dolor.

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