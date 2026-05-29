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Mejores momentos | Capítulo 6

Daryl, bajo los efectos de la marihuana, preocupa a Carol: “No te dije que le cuidaras”

Cuando Carol regresa a su casa se encuentra a su prometido bajo los efectos de las drogas y con un horrible tatuaje en la espalda que le han hecho tras los excesos de la fiesta.

Daryl, bajo los efectos de la marihuana, preocupa a Carol: “No te dije que le cuidaras”

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Carmen Pardo
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Carol no se puede imaginar lo que se encuentra cuando regresa a casa de su madre, Daryl está totalmente bajo los efectos de la droga, “he tomado marihuana” le dice entre risas el piloto a su prometida.

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“Míralo a él que cariñoso es” le dice su hermana Ana viendo a Daryl abrazándose a todos los de la fiesta y sin camiseta.

Carol ha intentado tranquilizar a Daryl mientras su madre le propone darle un poco de azúcar para hacer que se le pasen los efectos. La sorpresa llega cuando ve un horrible tatuaje en su espalda. “La madre que te…” le dice a Adán cuando ve el tatuaje que le ha hecho su novia tatuadora novata.

Cristina se enfada cuando uno dice algo sobre su nieta besándose con su novia, cuando Carol intenta defender a su madre, Daryl se levanta y pega un puñetazo al hombre, una acción que recibe una dura respuesta en la que el piloto acaba por los suelos.

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