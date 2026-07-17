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SUEÑOS DE LIBERTAD
La inesperada propuesta de Pablo y Nieves provoca el rechazo de Marisol
Una conversación sobre el embarazo termina con un enfrentamiento entre Marisol y el matrimonio Salazar, después de que la joven escuche una propuesta que no está dispuesta a aceptar.
Pablo y Nieves citan a Marisol para plantearle que adoptarían a su bebé cuando nazca. Él defiende que sería la mejor opción para el niño y para ella, mientras Nieves se muestra dispuesta a criarlo como si fuera suyo.
La situación cambia cuando Pablo le propone que permanezca alejada de la vida del pequeño hasta que pueda comprender la verdad. Marisol rechaza de inmediato esa posibilidad y deja clara su postura: no aceptará separarse de su hijo.
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