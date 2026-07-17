La inesperada propuesta de Pablo y Nieves provoca el rechazo de Marisol

Pablo y Nieves citan a Marisol para plantearle que adoptarían a su bebé cuando nazca. Él defiende que sería la mejor opción para el niño y para ella, mientras Nieves se muestra dispuesta a criarlo como si fuera suyo.

La situación cambia cuando Pablo le propone que permanezca alejada de la vida del pequeño hasta que pueda comprender la verdad. Marisol rechaza de inmediato esa posibilidad y deja clara su postura: no aceptará separarse de su hijo.

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