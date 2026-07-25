"Está claro que no me quiere cerca": Tasio, dispuesto a dinamitar a la familia ofreciendo a Damián sus acciones de la Industrial

La grieta en el clan De la Reina no deja de ensancharse y Tasio está dispuesto a dar el paso definitivo para romper de forma irreversible con sus raíces. Cansado de los continuos desprecios y sintiéndose apartado de forma sistemática, el joven ha tomado una postura radical que pone en jaque la estabilidad financiera y el control del negocio.

Con un dardo envenenado y la certeza de que su presencia resulta incómoda, Tasio se ha presentado ante Damián para hacerle una oferta bomba: venderle directamente todas sus acciones de la Industrial. Un pulso lleno de rencor y despecho con el que no solo busca poner distancia de por medio, sino asestar un golpe definitivo en el corazón de la familia que amenaza con cambiar por completo el equilibrio de poder en la colonia.

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