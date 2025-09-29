Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 403

Marta se rompe en la sala de revelado con Pelayo: "Nunca podré olvidar a Fina"

El empresario intenta que Marta entre en razón, pero ella, destrozada, le explica que ni puede, ni quiere seguir adelante con su vida sin Fina.

Pelayo y Marta de la Reina

Publicidad

Marta sigue sin poder digerir la marcha de su alma gemela, Fina.

En el cuarto de revelado, la joven ha tenido un flashback de sus momentos allí juntas, y no puede dejar de pensar en ella. ¡La echa mucho de menos!

Pelayo la ha interrumpido mientras recogía algunas cosas de Fina, se va a perder el funeral de don Pedro, y él quiere que esté a su lado.

"¿Hasta cuando vas a seguir llorando su ausencia?" le ha increpado él. Pero Marta, no quiere discutir, solo quiere llorar a gusto a su mujer. Pelayo quiere que pase página y se recomponga, pero ella no puede ahora mismo.

"No puedes echarte a perder de esa manera", le ha abroncado él. Finalmente, Marta ha comenzado a llorar en sus brazos, rota de nuevo. "No puedo olvidarla, no quiero", ha dejado claro ella.

¿Conseguirá la joven seguir adelante?

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Isabel y Gema

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Isabel volverá a la colonia... ¡Y tendrá un cara a cara con Gema!

Digna

Capítulo 403 de Sueños de libertad; 29 de septiembre: se celebra el funeral de don Pedro Carpena

Digna

Damián le cuenta la verdad a Digna: don Pedro dejó morir a Jesús

Isabel
Capítulo 403

Isabel empieza a sospechar de Dámaso, pero él consigue distraerla: "¿Por qué no te vienes ya conmigo a París?"

Cristina
Capítulo 403

Luis consuela a Cristina y ella lo malinterpreta todo... ¡Se lanza a besarle pero él la rechaza!

Pelayo y Marta de la Reina
Capítulo 403

Marta se rompe en la sala de revelado con Pelayo: "Nunca podré olvidar a Fina"

El empresario intenta que Marta entre en razón, pero ella, destrozada, le explica que ni puede, ni quiere seguir adelante con su vida sin Fina.

“Son ellos o nosotros": Kazim se recupera y declara la guerra total a los Korhan con la bendición de Hattuc
¡Inimaginable!

“Son ellos o nosotros": Kazim se recupera y declara la guerra total a los Korhan con la bendición de Hattuc

Kazim ha vuelto de la muerte, y ha vuelto con un doble propósito: proteger a su familia y destruir a sus enemigos.

“Él esperaba el amor de un padre”: Antonio Velázquez nos acerca a David Oramas, su personaje de La Encrucijada

“Él esperaba el amor de un padre”: Antonio Velázquez nos acerca a David Oramas, su personaje de La Encrucijada

Cuatro meses después, Bahar vive la dura realidad de estar sin Evren: esta noche en Renacer

Cuatro meses después, Bahar vive la dura realidad de estar sin Evren: esta noche en Renacer

Seyran y Ferit

Seyran consuma su venganza y entrega a Orhan a la policía delante de Ferit

Publicidad