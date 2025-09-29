Capítulo 403
Marta se rompe en la sala de revelado con Pelayo: "Nunca podré olvidar a Fina"
El empresario intenta que Marta entre en razón, pero ella, destrozada, le explica que ni puede, ni quiere seguir adelante con su vida sin Fina.
Marta sigue sin poder digerir la marcha de su alma gemela, Fina.
En el cuarto de revelado, la joven ha tenido un flashback de sus momentos allí juntas, y no puede dejar de pensar en ella. ¡La echa mucho de menos!
Pelayo la ha interrumpido mientras recogía algunas cosas de Fina, se va a perder el funeral de don Pedro, y él quiere que esté a su lado.
"¿Hasta cuando vas a seguir llorando su ausencia?" le ha increpado él. Pero Marta, no quiere discutir, solo quiere llorar a gusto a su mujer. Pelayo quiere que pase página y se recomponga, pero ella no puede ahora mismo.
"No puedes echarte a perder de esa manera", le ha abroncado él. Finalmente, Marta ha comenzado a llorar en sus brazos, rota de nuevo. "No puedo olvidarla, no quiero", ha dejado claro ella.
¿Conseguirá la joven seguir adelante?
