Marta se rompe en la sala de revelado con Pelayo: "Nunca podré olvidar a Fina"

Marta sigue sin poder digerir la marcha de su alma gemela, Fina.

En el cuarto de revelado, la joven ha tenido un flashback de sus momentos allí juntas, y no puede dejar de pensar en ella. ¡La echa mucho de menos!

Pelayo la ha interrumpido mientras recogía algunas cosas de Fina, se va a perder el funeral de don Pedro, y él quiere que esté a su lado.

"¿Hasta cuando vas a seguir llorando su ausencia?" le ha increpado él. Pero Marta, no quiere discutir, solo quiere llorar a gusto a su mujer. Pelayo quiere que pase página y se recomponga, pero ella no puede ahora mismo.

"No puedes echarte a perder de esa manera", le ha abroncado él. Finalmente, Marta ha comenzado a llorar en sus brazos, rota de nuevo. "No puedo olvidarla, no quiero", ha dejado claro ella.

¿Conseguirá la joven seguir adelante?