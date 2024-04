Marta pone límites con Fina: "Lo que siento por ti, no es lo que a ti te gustaría"

Las cosas se han tensado entre Marta y Fina. Su complicidad y su química eran cada vez más palpables, hasta el punto en el que Fina se ha quedado en Toledo por su padre... ¡Pero también por Marta! No se saca a su jefa de la cabeza.

Ambas tuvieron un encuentro íntimo en el que saltaron chispas, pero antes de besarse, Marta se agobió, al ser una mujer casada, y se marchó antes de que nada sucediera.

Ahora las cosas se han enfriado entre ellas y Marta pretende que lo hagan más. "Me confundes", le ha dicho la trabajadora. Pero De la Reina le ha aclarado que, a pesar de su relación especial, no corresponde a Fina tal y como ella quiere... ¡Y recalca que está casada! "Yo no soy como tú, Fina", le ha dicho la jefa. Marta se disculpa por haberle hecho pensar que era algo más que una amistad y ambas acuerdan que deben distanciarse... ¡Fina se siente ridícula!

¿Qué pasará entre ellas? ¿Tiene razón Fina y Marta se está reprimiendo?