Marta, fuera de sí, se enfrenta a Jesús y le cruza la cara: "Si le haces algo a Fina, acabaré contigo"

Marta ha decidido enfrentarse a su hermano tras la conversación con Damián. Sabe que es él quien mandó que la siguiera y la fotografió con Fina, y, además, quien le envió las fotos a su padre. ¿Qué tiene pensado hacerle?

La joven está totalmente fuera de sí: "¿Por qué me estás haciendo esto?", le dice entre sollozos y gritos.

Jesús se hace el sorprendido hacia las acusaciones de su hermana pequeña, y ha alegado que no sabe de qué fotografías le está hablando. "Has violado mi intimidad", le ha recriminado. Jesús, que está detrás de todo y es quien orquestó las fotografías, le ha aleccionado diciendo que no tiene vida personal, para los De la Reina, solo importa la empresa.

Marta, muy encendida, le ha amenazado con hacerle algo si intenta hacerle daño a Fina. Y él se ha burlado de su orientación sexual... ¿En qué quedará todo esto?

¿Conseguirá Marta pararle los pies a Jesús?