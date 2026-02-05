Antena3
Miguel se declara a Marisol y ella le rechaza: “Estoy enamorada de otra persona”

Sueños de libertad

Marisol rechaza la declaración de Miguel en Sueños de libertad porque ama a otra persona

La confesión de Miguel a Marisol termina en rechazo: ella admite estar enamorada de alguien más, dejando al joven devastado y con dudas sobre su lugar.

Miguel decide sincerarse y declarar su amor a Marisol en Sueños de libertad, pero ella frena sus esperanzas al confesar que su corazón está con otra persona. Marisol evita dar más detalles sobre esa relación, dejando a Miguel completamente desconcertado.

La tensión entre personajes crece cuando se insinúa que los sentimientos de Marisol podrían estar vinculados a alguien cercano, complicando aún más las dinámicas en la colonia. Miguel, herido por el rechazo, se levanta sin consuelo tras la conversación.

