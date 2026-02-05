Marisol rechaza la declaración de Miguel en Sueños de libertad porque ama a otra persona

Miguel decide sincerarse y declarar su amor a Marisol en Sueños de libertad, pero ella frena sus esperanzas al confesar que su corazón está con otra persona. Marisol evita dar más detalles sobre esa relación, dejando a Miguel completamente desconcertado.

La tensión entre personajes crece cuando se insinúa que los sentimientos de Marisol podrían estar vinculados a alguien cercano, complicando aún más las dinámicas en la colonia. Miguel, herido por el rechazo, se levanta sin consuelo tras la conversación.