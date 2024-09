¡María intenta darle la vuelta a la tortilla! Culpabiliza a Begoña de todas sus mentiras y de fingir el embarazo

Begoña se ha enfrentado a María después de que Andrés le contara toda la verdad sobre las mentiras y engaños a los que ha sometido a todos durante estos meses: ¡Nunca estuvo embarazada!

Y el accidente de las escaleras fue provocado por ella misma, para "fingir" un aborto natural...

"¡Te has tirado por las escaleras y me has culpado a mí!", le ha reprochado Montes. Los días en los que María había perdido al bebé, toda la casa se enfadó con Begoña, ya que María le acusó de haber provocado el accidente.

Begoña solo quiere hacerle entender que Andrés y ella misma han sufrido mucho por culpa de sus mentiras. Sin embargo, la mujer de Andrés no se amedranta, le echa la culpa a ella de todo: "¡Me has arruinado la vida!"

La joven se justifica diciendo que si Begoña no se hubiera metido entre ella y Andrés, nada de esto hubiese sucedido.

¿Asumirá en algún momento María su responsabilidad y la farsa que ha llevado a cabo durante meses?