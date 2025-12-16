Rengin la desenmascara al enterarse de que no está estudiando Medicina

Parla ha llegado a casa de Bahar pensando que iba a ser una tarde más con Umay y Yusuf, pero se ha encontrado con algo muy distinto. En la puerta estaba su madre, Rengin, esperándola para echarle la bronca.

La ginecóloga le ha contado que se había encontrado con uno de sus supuestos profesores y que, según él, su hija nunca había pisado esa facultad. “Entonces, ¿qué has estado haciendo?”, le ha preguntado muy enfadada.

La tensión ha explotado al momento. Parla, acorralada, ha mirado a Umay y a Yusuf, convencida de que sabían algo y de que la habían metido en una encerrona. “¿Lo sabías? ¿Me habéis hecho esto a propósito?”, les ha reprochado, fuera de sí.

Umay ha intentado defenderse diciendo que no sabía nada, pero Rengin ha confirmado delante de todos que Parla no está estudiando Medicina, no ha ido a la facultad y nadie sabe qué ha estado haciendo todo este tiempo.

Incapaz de soportar la presión, la joven ha salido corriendo. Umay y Yusuf han ido detrás de ella, pero no han conseguido alcanzarla. ¿Qué pasará ahora?