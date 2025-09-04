Carmen consuela a Marta tras el lanzamiento del nuevo perfumen: "Si te fallan las fuerzas, aquí estamos nosotras"

Marta continúa destrozada por la marcha de Fina. No consigue superarlo y no se imagina una vida sin ella.

Sin embargo, el trabajo no cesa, y la campaña de lanzamiento del nuevo perfumen que ha ideado con Carmen ha sido todo un éxito... ¡Está inspirada en Fina y ella!

De la Reina no se ve con fuerzas para afrontar todo lo que se le viene por delante, y echa mucho de menos a su novia con ella.

Carmen, consciente del duro momento que está pasando, ha tratado de animarla todo lo posible, y le ha dejado claro que las chicas de la tienda están allí para ella. ¡Marta se ha sentido muy arropada!

¿Conseguirá pasar página?