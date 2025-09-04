Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 386

Carmen consuela a Marta tras el lanzamiento del nuevo perfumen: "Si te fallan las fuerzas, aquí estamos nosotras"

Pasión oculta está dedicado a la relación entre Marta y Fina, y De la Reina está muy triste por no poder compartirlo con la mujer que quiere. ¡Pero Carmen no la deja sola!

Marta continúa destrozada por la marcha de Fina. No consigue superarlo y no se imagina una vida sin ella.

Sin embargo, el trabajo no cesa, y la campaña de lanzamiento del nuevo perfumen que ha ideado con Carmen ha sido todo un éxito... ¡Está inspirada en Fina y ella!

De la Reina no se ve con fuerzas para afrontar todo lo que se le viene por delante, y echa mucho de menos a su novia con ella.

Carmen, consciente del duro momento que está pasando, ha tratado de animarla todo lo posible, y le ha dejado claro que las chicas de la tienda están allí para ella. ¡Marta se ha sentido muy arropada!

¿Conseguirá pasar página?

Gema

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: los Merino se enterarán de todo lo que les ha hecho don Pedro

Tasio

Capítulo 387 de Sueños de libertad; 4 de septiembre: Don Pedro propone a Tasio como su sucesor en la fábrica

Joaquín

"Hay que librarse de ese malnacido": Joaquín enfurece al enterarse de la verdad sobre el boicot de don Pedro

Begoña
Capítulo 386

Begoña se entera de la sorpresa que le había preparado Andrés... ¡Y se siente muy mal!

Manuela
Capítulo 386

Manuela intenta convencer a Gaspar de que se quede en Toledo, pero él no reacciona bien: "Mi vida ya no gira entorno a ti"

