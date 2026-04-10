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Capítulo 537

Gabriel utiliza a Julia, provocando una nueva discusión con Begoña: “¿Qué os parece si hacemos un plan juntos?”

El director de la fábrica ha propuesto una salida familiar que ha desatado la alegría de la pequeña y la furia de su mujer.

Gabriel y Julia se abrazan

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María Sicilia Fernández
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El matrimonio entre Gabriel y Begoña sigue más distante que nunca. La joven no perdona a su marido por el daño que ha causado a la familia De la Reina con su artículo difamatorio sobre Damián que ha logrado que Julia odie a su abuelo.

A pesar de la reprimenda de Begoña, el empresario parece que no da su brazo a torcer e incluso ha seguido acercándose más a Julia, lo que ha hecho saltar las alarmas en su mujer.

Cuando la pequeña ha entrado en la cocina, Gabriel ha sugerido hacer un plan en familia y Julia ha propuesto ir al cine, pero su madre se ha negado rotundamente.

Ante esta negativa, Gabriel ha apoyado a Julia y también ha insistido a Begoña en ir a ver la película que su hijastra tiene tantas ganas de ver.

Finalmente, Begoña ha terminado por ceder y el empresario ha confesado las ganas que tenía de un plan familiar para después pedirle a Julia que le dé un abrazo. ¿Descubrirá algún día la pequeña la realidad de Gabriel?

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