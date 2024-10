Isabel le pasa por última vez información a Jesús... ¡Y la despide para siempre!

Isabel está despechada desde que Marta le ha despedido. La secretaria tenía mucha ambición de seguir creciendo, pero la joven De la Reina ha visto que sus intenciones no siempre eran limpias y que fue ella quien les perjudicó a Fina y a ella con su hermano.

Por ello, ha ido a ver a Jesús y le ha propuesto una alianza... ¡Pero él le ha rechazado!

Jesús se ha dado cuenta de que Isabel ya no le es útil, ya que todos saben que no tiene escrúpulos y esas son las cartas con las que juega. Al principio, la secretaria se ha quedado sin argumentos, ¿cómo es que ya no le valía al que había sido su jefe?

"Fuiste poco inteligente dejando ver tus cartas", le ha abroncado él.

Además, Isabel, a cambio de dinero, le ha contado lo que está pasando en la fábrica: Marta está pasando apuros porque Luis se ha llevado la fórmula del perfumen estrella. ¡Jesús ha sonreído victorioso con esta información!

Posteriormente, Jesús le ha invitado a marcharse y le ha dejado claro que nunca más contará con ella, todos saben de qué pie cojea.

"Me equivoqué con usted", le ha dicho muy decepcionada. ¿Es el fin de la secretaria?